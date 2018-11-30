رئيس مجلس الإعلام المصري: قطر مستمرة في دعم الإرهاب

قال رئيس المجلس المصري لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، إن قطر لا تزال تساعد المنظمات والحركات الإرهابية، وتدعم حركة حماس في قطاع غزة ماديًا حتى تضعف الأمن القومي لمصر.

أضاف خلال لقاء تلفزيوني أن قطر كانت وما زالت تعتمد على الكيانين الأمريكي والصهيوني، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هو من وقف خلف قطر وعمل على مساعدة جماعة الإخوان من خلالهم، ظنا منه أن حل الأزمات في المنطقة العربية هو تولية الإخوان حكم مصر.