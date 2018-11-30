قال رئيس المجلس المصري لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، إن قطر لا تزال تساعد المنظمات والحركات الإرهابية، وتدعم حركة حماس في قطاع غزة ماديًا حتى تضعف الأمن القومي لمصر.
أضاف خلال لقاء تلفزيوني أن قطر كانت وما زالت تعتمد على الكيانين الأمريكي والصهيوني، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما هو من وقف خلف قطر وعمل على مساعدة جماعة الإخوان من خلالهم، ظنا منه أن حل الأزمات في المنطقة العربية هو تولية الإخوان حكم مصر.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الإعلام المصري: قطر مستمرة في دعم الإرهاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .