شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "محلية البرلمان" يطالب بالاسترشاد بتجارب الدول المتقدمة لمواجهة حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالاسترشاد بالدول المتقدمة في كيفية مواجهة حوادث الطرق والحد منها وتطبيق معايير السلامة.
وقال "الدامي"، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن حوادث السيارات في مصر ارتفعت بشكل مفزع ومخيف في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب عدم تطبيق معايير السلامة وتعاطي بعض السائقين المخدرات والسرعة الجنونية، وبسبب عدم كفاءة بعض الطرق.
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة تشديد الرقابة على الطرق للحد من الحوادث التي تتسبب في إزهاق أرواح المواطنين، وتغليظ عقوبة المقصرين والمهملين والمتسببين في حوادث الطرق.
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