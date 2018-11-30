ماي تعتزم مناقشة مقتل خاشقجي والوضع في اليمن مع ولي العهد السعودي

تعتزم رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، مناقشة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة العشرين في الأرجنتين.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية في تصريح صحفي أمس الخميس: أنوي التحدث مع ولي عهد السعودية. سأقدم رسالة شديدة الوضوح... بشأن قضية جمال خاشقجي وأيضا بشأن قضية اليمن".

وأضافت ماي بخصوص مقتل خاشقجي إننا "نريد تحقيقا وافيا وشفافا فيما حدث ومحاسبة المسؤولين".

كما تطرقت رئيسة الوزراء إلى الوضع في اليمن، قائلة: "بخصوص قضية اليمن، ما زلنا قلقين للغاية بشأن الوضع...