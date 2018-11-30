مجلس النواب الإيطالي يعلق علاقاته الدبلوماسية مع البرلمان المصري

أعلن مجلس النواب الإيطالي، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، عن تعليق العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري بسبب قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة، عام 2016.

وقال رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، في تصريحات لشبكة "RAI" الإيطالية أدلى بها اليوم الخميس: "أفيد رسميا وبأسف كبير بأن مجلس النواب يعلق كل العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى إكمال التحقيق النهائي في هذه القضية ومعاقبة المذنبين".

واختفى ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي من جامعة كامبريدج البريطانية، الذي كان يجمع في مصر معلومات...