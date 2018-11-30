بري: سلسلة الرتب حق للموظفين والمسّ بها يُشعل ثورة

اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الأخبار" إن "سلسلة الرتب والرواتب حق للموظفين، ومن يطرح هذا الموضوع يجب أن يعرف أنه شرارة لثورة".
وعلمت "الأخبار" أن بري ناقش الأمر هاتفياً مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، "الذي أكد له تمسكه بالسلسلة".
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