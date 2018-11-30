بري: سلسلة الرتب حق للموظفين والمسّ بها يُشعل ثورة

اكد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لـ"​الأخبار​" إن "​سلسلة الرتب والرواتب​ حق للموظفين، ومن يطرح هذا الموضوع يجب أن يعرف أنه شرارة لثورة".

وعلمت "الأخبار" أن بري ناقش الأمر هاتفياً مع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، "الذي أكد له تمسكه بالسلسلة".