مركز المصالحة الروسي: خروج أكثر من 30 ألف لاجىء منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلن المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي، ​اللواء​ سيرغي بابوف، عن عودة أكثر من 30 ألف لاجئ من منطقة خفض التصعيد بإدلب إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة ​الحكومة السورية​ منذ آذار 2018.

وأوضح انه "منذ بداية الممر الإنساني، غادر أكثر من 30 ألف مدني. وخلال 26-28 تشرين الثاني ، غادر أكثر من 1.5 ألف شخص وأكثر من 60 وحدة من المعدات".

وأكد اللواء الروسي أن هناك ثلاث نقاط عاملة للخروج من أبو الضهور، حيث يتم نشر نقطة للخدمات الغذائية ليستطيع اللاجئون الحصول على الطعام والملابس الدافئة، بالإضافة إلى مركز طبي ميداني.