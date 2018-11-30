مجلس الشيوخ الأميركي تبنى قرارا يدين أفعال روسيا في مضيق كيرتش

تبنى ​مجلس الشيوخ الأميركي​، قرارا يدين أفعال ​روسيا​ في مضيق كيرتش حيث احتجزت ثلاث سفن أوكرانية لانتهاكها الحدود الروسية.

ونقلت صحيفة "هيل" عن السيناتور الأميركي، ​كريس مورفي​ قوله: "أرسل مجلس الشيوخ اليوم إشارة واضحة للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، بأنهم لن يتسامحوا مع عدوان حكومته ضد ​أوكرانيا​ في بحر آزوف. إننا ندين إدانة قاطعة أي إجراءات عسكرية روسية تتخذ من أجل إعادة كتابة القواعد الدولية من جانب واحد".

وأشار عضو آخر في مجلس الشيوخ رون جونسون، إلى ان القرار تعبير عن الدعم لأوكرانيا. معربا عن موافقته على حقيقة أن القرار تم تمريره بالإجماع.