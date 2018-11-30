ولي العهد السعودي يلتقي برئيس وزراء الهند في الأرجنتين

أعلنت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى في مقر إقامته في بوينس أيرس برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي حيث ناقشا التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمار في مجال الطاقة.
وأضافت الوكالة أن ولي العهد بحث مع مودي أيضا استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية إلى جانب استثمار شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في قطاعي التكرير والتخزين بالهند. واتفق ولي العهد أيضا مع رئيس وزراء الهند على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية.
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