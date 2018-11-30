هوك: سنواصل الضغط على النظام الإيراني حتى يقرر قادته تغيير سلوكهم

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ​إيران​ براين هوك في حديث لـ"الشرق لأوسط" أن "​واشنطن​ ستواصل ممارسة سياسة الضغوط القصوى على النظام الإيراني، حتى يقرر قادته تغيير سلوكهم المدمر، واحترام حقوق شعبهم، والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأوضح هوك، أن بلاده تعمل "تحت إشراف الرئيس ​دونالد ترامب​، مع حلفائنا في المنطقة وعبر العالم لمواجهة تهديدات إيران النووية، ودعمها للإرهاب والتشدد، ونشر أسلحة حرب غير متكافئة مثل الصواريخ الباليستية". وأضاف: "معا، سنمارس الضغوط اللازمة لدفع إيران إلى تغيير سلوكها".

وعن تأثير ​العقوبات الأميركية​ على الشعب الإيراني، قال: "إن الإيرانيين يواجهون ضغوطاً اقتصادية حقيقية سببها فساد الحكومة، وسوء الإدارة، والاستثمار العميق في ​الإرهاب​ والصراعات الخارجية". وأضاف أن "الولايات المتحدة قدّمت تفويضات واسعة تسمح ببيع السلع الزراعية والأغذية والأدوية والأجهزة الطبية من قبل أشخاص من الولايات المتحدة أو من الولايات المتحدة إلى إيران. كما أن قوانين العقوبات الأميركية على إعفاءات مماثلة لبيع المواد الغذائية والسلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية من قِبل أشخاص لا يحملون الجنسية الأميركية إلى أشخاص غير مدرجين على قوائم العقوبات في إيران".