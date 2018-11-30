إسرائيل تنفي إسقاط إحدى مقاتلاتها في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 نوفنبر 2018 07:00 صباحاً - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر أمني سوري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة للنظام أسقطت مقاتلة إسرائيلية وأربعة صواريخ الخميس، لكن الجيش الإسرائيلي قال إن التقرير زائف.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن “الدفاعات الجوية السورية أسقطت الصواريخ قبل وصولها لأهدافها في مدينة الكسوة جنوب دمشق”.

وذكرت مصادر بالمعارضة السورية أن الأهداف معاقل مدعومة من إيران.

كذلك أشار مصدران كبيران في المخابرات بالمنطقة إلى أن المكان الذي قيل إن الواقعة حدثت فيه يضم مركزاً للاتصالات والدعم اللوجستي لجنوب سوريا قرب الحدود مع إسرائيل ويتبع ميليشيات حزب الله اللبناني، المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على تويتر: “فيما يتعلق بإطلاق صواريخ أرض – جو سورية، رصدت الدفاعات الجوية (الإسرائيلية) مقذوفاً واحداً أطلق صوب منطقة مفتوحة في هضبة الجولان”.

وذكر البيان أنه “في المرحلة الحالية لا يزال من غير الواضح إن كان قد حدث حقاً أي تأثير في أرضنا. قواتنا تمشط المنطقة. علاوة على ذلك، فإن التقرير حول ضرب طائرة إسرائيلية أو هدف جوي إسرائيلي زائف”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام أن “الدفاعات الجوية السورية أسقطت أهدافاً معادية في الكسوة”.

المصدر: – العربية.نت