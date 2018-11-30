إيطاليا.. البرلمان يقر قانوناً جدلياً بشأن الهجرة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 نوفنبر 2018 07:00 صباحاً - تبنت إيطاليا، الأربعاء، قانوناً مثيراً للجدل تقدم به وزير الداخلية، ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني القومي، يسمح بتشديد سياسة روما في مجال الهجرة.

وتبنى مجلس النواب النص بـ396 صوتاً مقابل 99. وكان مجلس الشيوخ قد أقر نص المرسوم-القانون بداية تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت الحكومة الشعبوية، التي تتألف من حزبي الرابطة وحركة خمس نجوم، المناهضة للنظام السياسي، قد عرضت النص لإجراء تصويت بالثقة عليه في المجلسين. ولم يشارك 14 من نواب حركة خمس نجوم في التصويت.

كما يشدد النص على السياسة الإيطالية في مجال الهجرة. وهو يقضي خصوصاً بمنح تصاريح إقامة خاصة محددة مثل “الحماية الخاصة” لمدة عام أو “كارثة طبيعية في البلد الأصلي” لمدة ستة أشهر، بدلاً من تصاريح الإقامة الإنسانية التي تمنح حالياً لـ25% من طالبي اللجوء ولمدة عامين.

كذلك ينص على إجراءات استثنائية للتمكن من إبعاد أي طالب لجوء يتبين أنه “خطير”.

ويعيد القانون تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء، الذين كان يبلغ عددهم 146 ألف شخص، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وسيتم تجميعهم في مراكز كبيرة في إطار إجراءات اقتصادية.

وفي الجانب الأمني، يسمح القانون باستخدم المسدسات الكهربائية وينص على إجراءات لتسهيل إخلاء المباني المحتلة.

المصدر: روما – فرانس برس