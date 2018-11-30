اليمن.. غوتيريس يأمل عقد محادثات السلام قبل نهاية العام

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 نوفنبر 2018 07:00 صباحاً - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، عن أمله في عقد محادثات سلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين قبل نهاية العام، مرخياً بذلك ظلالاً من الشك على إمكانية عقد هذه المحادثات الأسبوع المقبل.

وقال غوتيريس للصحافيين في بوينوس آيرس، حيث سيشارك في اجتماعات قمة مجموعة العشرين: “لا أريد أن أرفع سقف التوقعات كثيراً، لكننا نعمل بكد من أجل ضمان أن نتمكن من أن نبدأ محادثات سلام ذات مغزى هذا العام”.

وكان غوتيريس قد أشار، الأربعاء، إلى أنه مستعد للقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة عقد محادثات السلام.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد مراسل “العربية” في نيويورك بأن مشاورات الأطراف اليمنية ستعقد في مدينة تبعد ساعة واحدة عن العاصمة السويدية وليس في ستوكهولم نفسها، وأن المبعوث الخاص، مارتن غريفثس، سيتوجه إلى صنعاء لضمان جلب الحوثيين إلى السويد في الثالث أو الرابع من كانون الأول/ديسمبر.

وهذه المرة سيحضر الوفد الحكومي بعد التأكد من وصول الحوثيين إلى السويد.

ومن المقرر أن تنعقد المشاورات في السادس من كانون الأول/ديسمبر، وتنتهي قبل الرابع عشر لوجود فعاليات في المدينة تتعلق بجائزة نوبل للسلام، وفق مراسل “العربية”.

المصدر: بوينوس آيرس – فرانس برس