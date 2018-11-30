طائرة ميركل تتعطل.. وتعود أدراجها إلى ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 نوفنبر 2018 07:00 صباحاً - يبدو أن طائرات الرؤساء والقادة السياسيين غير معفية أيضاً من المشاكل، فقد أعلنت المستشارية الألمانية الخميس أن الطائرة الحكومية، التي استقلتها المستشارة أنجيلا ميركل للتوجه إلى بوينوس آيرس للمشاركة في قمة #مجموعة_العشرين ، نفذت هبوطاً اضطرارياً في منطقة كولونيا بسبب مشكلة فنية.

وأوضحت المستشارية أنه”إثر مشكلة فنية هبطت الطائرة الحكومية بسلام في كولونيا مساء”، دون أن توضح متى ستستأنف ميركل رحلتها إلى العاصمة الأرجنتينية. لكن وكالة الأنباء الألمانية “دي بي إيه” نقلت عن مراسلين لها يرافقون المستشارة في رحلتها أن ميركل ستستقل مساء الخميس طائرة أخرى للوصول إلى بوينوس آيرس.

مشكلة فنية تعطل الأنظمة الكهربائية

يشار إلى أن الطائرة، التي تعرضت للمشكلة الفنية، من طراز إيرباص إيه340-300 وكانت في انتظارها لدى هبوطها على المدرج سيارات إطفاء، وفق “دي بي إيه”. وأضافت الوكالة أن قائد الطائرة أبلغ قرابة الساعة 20.30 (19.30 بتوقيت غرينتش) ركابها بأنه سيضطر للهبوط اضطرارياً في كولونيا لأن مشكلة فنية أدت إلى توقف العديد من الأنظمة الكهربائية.

وكانت الطائرة فوق هولندا حين حصل ذلك، فعادت أدراجها إلى ألمانيا، وتوجهت إلى كولونيا، حيث يقع مقر الطائرة الحكومية وحيث توجد أيضاً الطائرة البديلة التي ستقل ميركل والوفد المرافق لها.

إلى ذلك، لم يكن هبوط الطائرة سلساً بسبب كمية الوقود الكبيرة التي كانت لا تزال محملة بها، وفق الوكالة.

المصدر وكالات