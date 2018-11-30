كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإطاحة بقائد سلاح الجو بولاية فيرمونت لاستخدامه لمقاتلة F16 في "رحلة غرامية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية أميركية جديدة، فضيحة أطاحت بقائد سلاح الجو التابع للحرس الوطني الأميركي بولاية فيرمونت شمال شرقي الولايات المتحدة.

ففي عام 2015 أجبر الكولونيل توماس جاكمان على الاستقالة، بعد أن استخدم مقاتلة من طراز "إف 16" للانتقال إلى "واشنطن دي سي" لحضور اجتماع عمل، تبيّن فيما بعد أنه "موعد غرامي"، وفقا لما ذكر موقع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية الإخبارية.

وحسب التقرير فإن جاكمان كان يتبادل رسائل الغزل مع شخصية لم يعرّف عنها، عملت لمدة شهرين في وزارة الدفاع الأميركية، قبل أن يرتب للاجتماع في يناير من عام 2015، وهو نفس الوقت المخصص أن يتواجه فيه من أجل لقاء عمل، حسب ما نقلت "فوكس نيوز" عن موقع " VTDigger" الإخباري المحلي في ولاية فيرمونت، الذي نقل بدوره المعلومات عن 3 أشخاص في الحرس الوطني على علم بالحادثة.

واستخدم جاكمان (55 عاما)، الذي شغل منصب قائد "الجناح المقاتل" رقم 158 في الحرس الوطني في فيرمونت، مقاتلة من طراز "إف 16" للتحليق مسافة 800 كيلومترا من مدينة بيرلينغتون في فيرمونت إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن دي سي، حيث الاجتماع.