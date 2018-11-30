كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: المجتمع الدولي لم يُبذل أي جهد لإنصاف الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، إنَّ الشعب الفلسطيني جيل بعد جيل يُورث أبناؤه حق العودة والحلُم بها ردًا على قرارات ظالمة كانت في وقتها ظالمة، وأصبح اليوم بها تعميد الظلم بها أكثر.

وأضاف أبو جزر، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أنَّ التواطؤ والنفاق الدولي هو الذي أضاع حقوقًا كثيرة للشعب الفلسطيني.

وأوضح أبو جزر، أنَّ المجتمع الدولي لم يُبذل أي جهد حتى يُنصف الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

ويحيي الفلسطينيون بمشاركة الكثير من شعوب العالم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق ذكرى قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر1947، ومنذ أكثر من سبعة عقود يتطلع الفلسطينيون إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته.