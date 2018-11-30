ماي تنوي مناقشة قضية خاشقجي في مجموعة العشرين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، يوم أمس الخميس، إنها تنوي مناقشة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والوضع في اليمن مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال قمة العشرين في الأرجنتين.

وقالت للصحفيين على متن رحلتها إلى بوينس آيريس "أنوي التحدث مع ولي عهد السعودية. سأقدم رسالة شديدة الوضوح... بشأن قضية جمال خاشقجي وأيضا بشأن قضية اليمن".

ونقلت عنها وكالة "رويترز" قولها إنه بخصوص مقتل خاشقجي "نريد تحقيقا وافيا وشفافا فيما حدث ومحاسبة المسؤولين".

وتابعت أنه بخصوص قضية اليمن "ما زلنا قلقين للغاية بشأن الوضع الإنساني. الحل الطويل الأمد في اليمن هو حل سياسي، وسوف نشجع كل الأطراف على البحث عن ذلك والعمل من أجله".

وكان قد قال الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،الخميس، إن قمة مجموعة العشرين قد تُناقش الاتهامات ضد بن سلمان.

وخلال المؤتمر المُشترك، قال الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سينتهز الفرصة لبحث الاتهامات مع ولي العهد السعودي عندما يلتقيان أثناء القمة، واصفًا مقتل خاشقجي بأنه أمر "خطير للغاية".