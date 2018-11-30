أكدت مصادر عسكرية لـ"الشرق الأوسط" ان "القيادات ​الأمن​ية مرتاحة للوضع، وهي على صلة جائمة بالجهات السياسية"، موضحة أن "الأمن ممسوك، وليس هناك من أي تخوّف ل​انفجار​ ما، و​قيادة الجيش​ على تواصل دائم مع القيادات السياسية لعدم تفاقم الأمور، والجيش جاهز دائماً لمنع الإخلال بالأمن".

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية للشرق الاوسط: الأمن ممسوك ولا تخوّف من أي انفجار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .