مصدر مقرب من حزب الله للشرق الاوسط: لعدم تحميل الحزب مسؤولية التصعيد بالشارع

وصف مصدر مطلع على موقف "​حزب الله​" لعبة الشارع بـ"المقيتة"، مشدداً على أن الوضع الأمني مستقر وممسوك، مع رفضه القول إن هناك أمر عمليات قد صدر.

وأوضح لـ"الشرق الأوسط" انه "نحن كما ​تيار المستقبل​ نرفض هذه التحركات والتصعيد؛ لكنّنا كذلك نرفض اتهامنا بالوقوف خلف ما يحصل، أو القول إن هناك أمر عمليات أو غيره صدر". وأشار في الوقت عينه إلى أن "حلفاء الحزب أحرار بمواقفهم، كما حلفاء المستقبل حين يهاجمون الحزب، وبالتالي نرفض تحميلنا المسؤولية، كما لا نحمّل المستقبل مسؤولية مواقف حلفائه".