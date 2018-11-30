مصادر الحريري للشرق الاوسط: الشارع خط أحمر ولن يكون طريقا للفتنة

اعتبرت مصادر رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في تصريح لـ"الشرق الاوسط" أن هناك محاولات بأسلوب قديم جديد لتحريك الشارع، وهناك من يدفع في هذا الاتجاه، مؤكدة في الوقت عينه انه "بالنسبة إلينا الشارع خط أحمر. وكما بذلنا سابقاً نبذل الآن جهوداً كي لا يكون الشارع طريقاً إلى الفتنة"، مجددة القول إن التحركات التي سجّلت من قبل بعض المناصرين هي عفوية، وقد تمّ احتواؤها.

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