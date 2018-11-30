النشرة: اصابة فلسطينية اثر انهيار سقف منزل في المعشوق قضاء صور

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن اصابة الفلسطينية فاطمة احمد خشان في منزل والدها في المعشوق بعد انهيار جزء من سقف احدى غرف المنزل، وقد نقلت على أثرها الى احدى ​مستشفيات​ صور للمعالجة ووضعها مستقر. وناشد صاحب المنزل خشان ​الفصائل الفلسطينية​ و​منظمة التحرير الفلسطينية​ والفعاليات التحرك العاجل لإصلاح منزله.

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