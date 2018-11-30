ماي: نريد محاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ انه ستناقش قضية مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ والوضع في اليمن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة العشرين. وشددت على انه "نريد محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي". وقالت: "نريد تحقيقا وافيا وشفافا في مقتل خاشقجي وسأقدم رسالة شديدة الوضوح لولي العهد السعودي الأمير محد بن سلمان".

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