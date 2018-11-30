سبوتنيك: الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة حربية إسرائيلية

ذكرت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها".

ولفت مصدر سوري للوكالة إلى أن "منظومات الدفاع الجوي السورية قادرة على التصدي لأي هدف معادية بدقة متناهية، وأنها أسقطت جميع الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

فيما أشار مصدر عسكري سوري للوكالة إلى أن "قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت غالبية الأهداف المعادية التي اخترقت الأجواء السورية دون الحاجة لاستخدام منظومة صواريخ "إس 300" التي حصلت عليها سوريا من الجانب الروسي مؤخرا".

وكانت وكالة ألأنباء السورية الرسمية "سانا" قد ذكرت أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عدداً منها".