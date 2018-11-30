شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يمهل الحكومة شهرا لإرسال قانون حماية البيانات الشخصية للنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، بسرعة إرسال قانون حماية البيانات الشخصية إلى مجلس النواب للبدء فى مناقشته.

وأكد طلعت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه بصدد إعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشددًا على أنه حال عدم قيام الحكومة بتقديم مشروعها خلال شهر سيتقدم بمشروع قانون ومناقشته بالبرلمان على الفور خاصة لما يمثله قانون حماية البيانات الشخصية من أهمية كبيرة تقتضى سرعة إرسال القانون وإصداره لحماية المواطنين .

واستطرد النائب جون طلعت أن قانون حماية البيانات الشخصية يساعد على تنظيم حماية البيانات الشخصية إلكترونيًا، كما أن يضمن عدم تسريب معلومات المستخدمين، خاصة أن تلك البيانات ترتبط بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ويقضى أيضًا على الرسائل العشوائية.