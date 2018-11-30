استغرب عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد القرعاوي الحديث عن حلول لملف التأليف الحكومي، يجري تداولها بعيداً عن الإعلام، مؤكداً أن "العقدة المفتعلة مازالت قائمة، ولا وجود لأي حلحلة؛ إذا لم يسلم "حزب الله" أسماء وزرائه إلى الرئيس المكلف سعد الحريري".
وشدد القرعاوي في حديث لصحيفة "السياسة" الكويتية على أن "الحريري لن يعتذر، والدستور يمنحه صلاحيات استثنائية ليأخذ وقته في تشكيل الحكومة من فريق منسجم معه اقتصادياً، لمواجهة المشكلات التي يعاني منها البلد"، جازما أن "الهيمنة على قرارات الحكومة لن تمر، وأي خضوع لشروط "حزب الله" يعد خرقاً للطائف".
ولفت الى أنع "إذا كانت التضحية مطلوبة، فعلى الجميع أن يضحّي، وليس الحريري وحده”"، معتبرا أن "الأزمة مرتبطة بالعامل الإقليمي، بانتظار التسوية التي يجري الحديث عنها الحكومة في لبنان لن تنجز، ويريدون للبنان أن يبقى في دائرة الانتطار، ما يعني أن إيران تأخذ لبنان والعراق رهينة، حتى تعرف مصير التسوية".
شكرا لقرائتكم خبر عن القرعاي: لا وجود لأي حلحلة إذا لم يسلم "حزب الله" أسماء وزرائه للحريري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .