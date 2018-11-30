جمال عيتاني: مصرون على الفرح البهجة رغم المشاكل

لفت رئيس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​ خلال اضاءة شوارع بيروا بمناسبة ​عيد الميلاد​ إلى أن "​لبنان​ يمر بظروف صعبة سياسيا و​اقتصاد​يا واجتماعيا ولكن المجلس البلدي أصر على إبقاء بيروت حية لكل اللبنانيين وأصرينا ان تكون هذه ​السنة​ مليئة بالنشاطات أكثر من السنة الماضية"، مشيراً إلى أن "بيروت هي المركز الرئيسي و الثقل الرئيسي للاقتصاد في لبنان وإذا اقتصاد بيروا جيد فاقتصاد لبنان جد"، مؤكداً "اننا مصرون على الفرح البهجة رغم المشاكل".

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