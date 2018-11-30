أعلنت المستشارية الألمانية أن "المستشارة ​أنجيلا ميركل​ لن تشارك في افتتاح "​قمة العشرين​" في ​الأرجنتين​ بعد هبوط الطئرة التي كانت تقلها اضطراريا في ​ألمانيا​".

وكانت المستشارية قد أعلنت أن "الطائرة الحكومية التي استقلّتها ميركل للتوجّه إلى بوينوس آيرس للمشاركة في قمة ​مجموعة العشرين​ نفّذت هبوطاً اضطرارياً في منطقة ​كولونيا​ بسبب مشكلة فنية".

والطائرة التي تعرّضت للمشكلة الفنيّة من طراز ​إيرباص​ إيه340-300 وكانت في انتظارها لدى هبوطها على المدرج سيارات إطفاء.

وكانت الطائرة فوق ​هولندا​ حين حصل ذلك فعادت أدراجها إلى ألمانيا وتوجهت إلى كولونيا لأنّ هذه المدينة فيها مقر الطائرة الحكومية وفيها أيضاً الطائرة البديلة التي ستقل ميركل والوفد المرافق لها.