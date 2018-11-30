أعلنت المستشارية الألمانية أن "المستشارة أنجيلا ميركل لن تشارك في افتتاح "قمة العشرين" في الأرجنتين بعد هبوط الطئرة التي كانت تقلها اضطراريا في ألمانيا".
وكانت المستشارية قد أعلنت أن "الطائرة الحكومية التي استقلّتها ميركل للتوجّه إلى بوينوس آيرس للمشاركة في قمة مجموعة العشرين نفّذت هبوطاً اضطرارياً في منطقة كولونيا بسبب مشكلة فنية".
والطائرة التي تعرّضت للمشكلة الفنيّة من طراز إيرباص إيه340-300 وكانت في انتظارها لدى هبوطها على المدرج سيارات إطفاء.
وكانت الطائرة فوق هولندا حين حصل ذلك فعادت أدراجها إلى ألمانيا وتوجهت إلى كولونيا لأنّ هذه المدينة فيها مقر الطائرة الحكومية وفيها أيضاً الطائرة البديلة التي ستقل ميركل والوفد المرافق لها.
شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل لن تشارك في افتتاح قمة العشرين في الأرجنتين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .