النشرة: دوي انفجارين بمنطقة الديماس الواقعة على الطريق الدولي بين لبنان سوريا

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا عن "سماع دوي انفجارين متتاليين في منطقة الديماس الواقعة على الطريق الدولي والتي تبعد 15 كلم عن الحدود السورية اللبنانية"، مشيراً إلى أن "المعلومات الاولية ان دوي الانفجارين الذين سمعا بالقرب من منطقة الديماس ناجمين عن اطلاق صواريخ مضادة للطيران".
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت عن "تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم جوي استهدف منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية دمشق وأفشلت الهجوم".
فيما أفادت وكالة "سبوتنيك"الروسية نقلاً عن مصدر سوري أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها".
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