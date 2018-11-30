بعد إلغاء “اللقاء”.. الكرملين: مستعدون للتواصل مع ترمب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 نوفنبر 2018 05:29 صباحاً - أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الجمعة، أن الكرملين يأسف لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلغاء اجتماع مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في الأرجنتين، مشيراً إلى أن موسكو مستعدة للتواصل مع ترمب، وفق وكالة الإعلام الروسية.

وقال ترمب، الخميس، إنه ألغى اجتماعاً مزمعاً مع بوتين خلال قمة العشرين بسبب الأزمة في أوكرانيا.

كما أشار إلى قراره في تغريدة الخميس بعد مغادرة واشنطن لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقال ترمب إنه “استناداً إلى حقيقة أن السفن والبحارة لم يتم إعادتهم من روسيا إلى أوكرانيا، قررت أنه سيكون من الأفضل لكل الأطراف المعنية أن ألغي اجتماعي المقرر سلفاً”.

وشهد التوتر بين موسكو وكييف تدهوراً مفاجئاً، الأحد، حين احتجزت روسيا ثلاث بوارج للبحرية الأوكرانية مع أفراد طواقمها العشرين وإطلاق النار باتجاهها.

ووقع الاشتباك عندما حاولت السفن الأوكرانية الدخول من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، الذي يفصل القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، وروسيا، ويتيح الوصول إلى بحر آزوف الصغير.

وبحسب رواية كييف، فإن سفناً روسية صدمت سفينة جر أوكرانية وسدت المنفذ إلى بحر آزوف، الذي يطل عليه شرق أوكرانيا، الذي يشهد نزاعاً بين كييف وانفصاليين مؤيدين لروسيا.

في المقابل، تؤكد روسيا أن السفن الأوكرانية اقتحمت مياهها الإقليمية.

المصدر: – العربية.نت