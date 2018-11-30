كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب يصل الأرجنتين لحضور قمة العشرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين لحضور قمة العشرين اليوم، والتى من المنتظر مناقشة العديد من الملفات الشائكة.

وكتب ترامب، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هبطت للتو في الأرجنتين".