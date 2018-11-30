شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحريني: إيران وأعوانها حاولوا عرقلة الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير الإعلام البحريني رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، علي الرميحي، أن إيران وأذرعها بالمنطقة وأعوانها بالداخل والخارج حاولوا عرقلة العملية الانتخابية بدعوات عدة للمقاطعة، فضلا عن عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية، التي أرسلت للبحرينيين صبيحة يوم الاقتراع.

واستنكر الرميحي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، «الدور الخبيث للإعلام القطري حاليا لتشويه الرموز العربية والإسلامية، وهو ما برز مؤخرًا في استهدافه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشيطنة دور المملكة وحلفائها»، واعتبر أن هذا «يدحض ويكشف بوضوح زيف دعوات قطر للمصالحة».

» حب كبير

وقال وزير الإعلام البحريني: «الأمير محمد بن سلمان يتمتع بحب كبير في قلوب الجميع لمكانته ومبادراته التنموية والإصلاحية الطموحة، هذا بالطبع إلى جانب الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في زعامة العالمين الإسلامي والعربي، وكونها في مقدمة دول العالم تقديما للمساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية لمختلف الدول والشعوب. ونحن، والجميع بالمنطقة، نقف صفا واحدا إلى جانب السعودية، وندعم الأمير محمد بن سلمان في مواجهة تلك الحملات المغرضة والحاقدة».

واستنكر الرميحي «استمرار الدوحة في تحريضها الإعلامي الممنهج، عبر شبكة الجزيرة ومنصاتها الرقمية، ضد البحرين والسعودية والإمارات ومصر»، كما كذّب ترويج قطر لأن تكون الدول الأربع، المقاطعة لها، «تحاول التراجع عن مواقفها».

» وعي البحرينيين

وحول الانتخابات البحرينية، أضاف الرميحي: إنها تمت ليس فقط في ظل إشراف قضائي كامل، بل أيضا في ظل رقابة المجتمع المدني، بمشاركة 231 مراقبا يمثلون جمعيات أهلية ومؤسسات حقوقية مستقلة، ورقابة صحفية وإعلامية محلية، وبحضور ممثلي أكثر من 80 وكالة أنباء وصحيفة وقناة تليفزيونية إقليمية ودولية.

وأشاد الرميحي «بوعي وإدراك المواطن البحريني لأهمية الانتخابات والمشاركة بها في ظل حجم التحديات القائمة»، مؤكدا أن «وعي الشعب البحريني جاء أعلى من أي اعتبارات طائفية أو أيديولوجية أو حزبية أو ولاءات خارجية».

» حق مكفول

وشدد الوزير علي الرميحي، على أن حق المعارضة في البحرين مكفول وفق الأطر الدستورية والقانونية، وأن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، عكس إدراك البحرينيين لحجم التحديات القائمة.

وأوضح الرميحي أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، بنسبة مشاركة عالية وصلت إلى 67%، مثّل أكبر دلالة على وعي وقدرة الشعب البحريني على هزيمة الدعوات المشبوهة.

» عقوبات إيران

وأشار الرميحي إلى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران تمثل خطوة على الطريق لترسيخ الشرعية وإجبار طهران على الحد من انتهاكاتها الصارخة لسيادة الدول. وقال: إن «العقوبات خطوة على الطريق لترسيخ الشرعية الدولية من أجل إجبار طهران على الحد من تدخلاتها وانتهاكاتها الصارخة لسيادة أغلب دول المنطقة، ولكننا ندعو كلا من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ مواقف حاسمة لإكمال هذه الخطوة وسد أي ثغرات تحاول طهران من خلالها تجاوز أثر العقوبات المفروضة عليها».