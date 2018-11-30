شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو أبو اليزيد يحصل على موافقة بإقامة محطة صرف ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النائب عمرو أبو اليزيد، على موافقة بإنشاء محطة رفع صرف صحى بمدينة النجوم التابعة لدائرة بولاق الدكرور، موضحًا أنه عقد عدة اجتماعات مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والجهاز التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى.

وأوضح أبو اليزيد فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه قدم مذكرة وخطابات لوزارة الإسكان والمرافق العامة أكد خلالها ضرورة إنشاء المحطة للحد من كثرة الطفوحات بالمنطقة بما يسبب معاناة للمواطنين وإعاقة لحركة مرور السيارات والمواطنين فضلاً عن انتشار الأوبئة.

وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى قرر بتكليف مهندس استشارى يرافقة لجنة لمعاينة المنطقة وتقييم الوضع لبدء وضع الرسومات الهندسية ثم تقدير المبلغ المطلوب لبدء طرح بناء المحطة وإقامتها.