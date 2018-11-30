كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق الكرملين على إلغاء ترامب اجتماعه مع بوتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله، إن الكرملين يأسف لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الأرجنتين، وقال إن موسكو مستعدة للتواصل مع ترامب.
وقال ترامب أمس الخميس إنه ألغى اجتماعا مزمعا مع بوتين خلال قمة العشرين بسبب الأزمة في أوكرانيا.
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