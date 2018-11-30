كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير يكشف أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير الاقتصادي، فيصل أبو زكي، إنَّ الإصلاحات الاقتصادية لا تَعني بالضرورة كما يَرى البعض تقشفًا ومَا إلى ذلك.

وأضاف أبو زكي، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، أنه يجب أنْ يَكون هناك إنفاق فعّال ومضبوط مع برامج تحفيز للاقتصاد اللبناني، لكي يُصبح هناك نموًا في الاقتصاد.

من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، إنَّ سبب الأزمة الاقتصادية اللبنانية لها علاقة بالمديونية والانهيار المستمر، فضلاً عن الإنفاق غير المجدي.

وتنعكس الأزمة السياسية المستمرة في لبنان والتأخر في تشكيل الحكومة على الأزمة المالية والاقتصادية، وسط تراكم الاستحقاقات على خزينة الدولة.