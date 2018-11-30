المغرب يُحبط 76 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية منذ يناير

كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يوم أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال سنة 2018، مكنت من إحباط أزيد من 76 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وكذا تفكيك 174 شبكة إجرامية تنشط في المجال.

وتابع ردا على سؤال شفوي حول موضوع “ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمغرب”، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، قائلا إن نتائج مكافحة الهجرة غير الشرعية، مكنت أيضا من إحباط 30 “محاولة عنيفة ” للانسلال إلى المدينتين السليبتين سبتة ومليلية، مبرزا أنه منذ سنة 2002، تم تفكيك أزيد من 3400 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية، وتنظيم الرجوع الطوعي لأزيد من 2000 مهاجر في وضعية غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية.

وأعزى بوطيب ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، إلى الظروف التي يعرفها المحيط الإقليمي للبلاد، وكذا عوامل الجذب التي تسوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية، مسجلا أن من بين عوامل الجذب على الخصوص، ظهور القوارب النفاثة، وتواجد أسطول إغاثة، والإكراهات المتعلقة بالقوانين الأوروبية، في ما يتعلق بعمليات ترحيل القاصرين، فضلا عن احتضان أوروبا لأزيد من مليوني طالب لجوء عقب الموجة التي شهدتها خلال سنة 2014.