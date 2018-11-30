شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. اكتشاف كنز عثماني في سجن بلغاري! والان نبدء بالتفاصيل

عثر نزلاء سجن بلغاري على كنز ضخم من العملات الفضية التي تعود إلى الإمبراطورية العثمانية.

واكتشف الكنز الكبير إلى جانب وعاءين مكسورين كانا يحملان العملات الفضية، في أحد السجون في مدينة بليفين البلغارية، إذ عثر السجناء على النقود تحت سطح حقل كانوا يزرعونه.

ويعتقد أن الكنز دفن في القرن التاسع عشر، وهو يضم 1046 قطعة نقدية من الفضة التركية العثمانية والتي تسمى "آقجة".

وتزن القطع النقدية معا، أكثر من 8 كلغ، وقال فلاديمير نايدنوف، عالم الآثار الذي ساهم في عمليات الحفر: "إنها من أنواع مختلفة من العملات، وهي ذات قيم مختلفة، وربما تم جمعها على مدى سنوات عديدة".

وأضاف "نايدنوف" أن "القرن التاسع عشر ليس معروفا بشكل جيد في الواقع، ولهذا السبب فإن الكنز يعتبر مصدرا لمعلومات تاريخية".