انت الان تتابع العصار: «إيديكس» يضع مصر على خريطة الصناعات الدفاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد حسانين ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٧ ص

اللواء محمد العصار

قال اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن معرض «إيديكس 2018» يعد أول معرض للأسلحة يقام على أرض مصر، ويضعها على خريطة الصناعات الدفاعية في العالم. وأضاف العصار في تصريحاته لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، أن هذه المعارض تقوم على تنظيمها دول كبرى لديها صناعات دولية كبيرة، ومصر تستحق أن تكون في هذه المكانة. وأكد أن مصر تعود بقوة إلى دورها الريادي في المنطقة، كما تعود أيضا لوزنها وثقلها في محيطها الإفريقي والعربي، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يقام المعرض بصفة دورية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن تنظيم مصر لمعرض «إيديكس 2018»، يثبت أنها دولة تمتلك صناعة دفاعية قوية، ويتم من خلاله عرض ما لدينا من صناعة أمام الحضور ووفود الدول المشاركة، كما أن للمعرض فوائد كثيرة في مجال الصناعات الدفاعية منها إتاحة الفرصة لعرض منتجات مصر من الصناعات الدفاعية، وإمكانية توقيع