انت الان تتابع هل يدخل الشيخ في صفقة انتقال وحيد للأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٣ ص

قال محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، إن لاعبهم جون أنطوي تلقى عروضًا من الزمالك وعدد من الأندية الخارجية لضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب الغاني مستمر مع الفريق الفيومي. وتحدث عبدالسلام في تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، قائلًا: «العقد بين المقاصة والأهلي يجبرني على دفع مبلغ 500 ألف دولار في حالة بيع اللاعب في وسط الموسم ولا نريد دفع هذا المبلغ بكل تأكيد، الزمالك طلب التعاقد مع أنطوي وكذلك يوجد بعض العروض من داخل وخارج مصر أيضا، اللاعب استعاد بريقه التهديفي ونرغب في استمراره من أجل مصلحة المقاصة».

وانتقل رئيس المقاصة للحديث عن محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الفيومي قائلا: «الأهلي طلب ضم اللاعب ويوجد عروض أخرى للاعب ولكن الأهلي هو الأكثر جدية في المفاوضات، سأعقد جلسة مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق لتحديد مصير رحيل محمود وحيد من عدمه». وعن دخول أحمد الشيخ في صفقة تبادلية ضمن انتقال