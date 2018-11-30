شوبير يكشف موقف الشحات ورمضان صبحي من اللعب للأهلي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٣ ص
كشف أحمد شوبير موقف النادي الأهلي من التعاقد مع حسين الشحات، لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف نادي العين الإماراتي، الذي ترغب إدارة القلعة الحمراء في التعاقد معه لدعم صفوف الفريق بداية من فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، أملا في تحسن النتائج من جديد عن طريق ضم صفقات سوبر. وأوضح شوبير عبر برنامج «ملعب أون» أن حسين الشحات لن ينتقل للنادي الأهلي في ظل حالة التألق التي يعيشها مع نادي العين الإماراتي في المباريات الأخيرة، مشددا على أن الأهلي لن يستطيع ضم اللاعب بسبب تمسك مسؤولي النادي الإماراتي باستمراره في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.
ويرى شوبير أن الشحات قدم عروضا جيدة مع العين وهو ما ساهم في تمسك ناديه باستمراره، خاصة أنه بات من أبرز اللاعبين في الوقت الحالي بعد رحيل نجم الفريق عمر عبدالرحمن «عموري» إلى صفوف نادي الهلال السعودي. وفي الوقت نفسه أشار شوبير إلى اقتراب رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق المحترف في صفوف هدرسفيلد
ويرى شوبير أن الشحات قدم عروضا جيدة مع العين وهو ما ساهم في تمسك ناديه باستمراره، خاصة أنه بات من أبرز اللاعبين في الوقت الحالي بعد رحيل نجم الفريق عمر عبدالرحمن «عموري» إلى صفوف نادي الهلال السعودي.
وفي الوقت نفسه أشار شوبير إلى اقتراب رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق المحترف في صفوف هدرسفيلد الإنجليزي من العودة للنادي الأهلي في ظل رغبة اللاعب في المشاركة بشكل أساسي مع ناد ليتمكن من العودة مرة أخرى لصفوف المنتخب الوطني، بعدما استبعده المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري في الفترة الأخيرة لعدم مشاركته مع ناديه.
وشدد شوبير على أن موقف رمضان صبحي من اللعب مع فريقه بات صعبا، خاصة أن التشكيلة الحالية بدأت تعرف طريقها للفوز في الدوري في آخر مباراتين، ومن ثم فإن اللاعب يفضل العودة مرة أخرى لمدة 6 اشهر على أن يعود بعدها للاحتراف مرة أخرى.
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