انت الان تتابع شوبير يكشف موقف الشحات ورمضان صبحي من اللعب للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد محمد ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٣ ص

كشف أحمد شوبير موقف النادي الأهلي من التعاقد مع حسين الشحات، لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف نادي العين الإماراتي، الذي ترغب إدارة القلعة الحمراء في التعاقد معه لدعم صفوف الفريق بداية من فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، أملا في تحسن النتائج من جديد عن طريق ضم صفقات سوبر. وأوضح شوبير عبر برنامج «ملعب أون» أن حسين الشحات لن ينتقل للنادي الأهلي في ظل حالة التألق التي يعيشها مع نادي العين الإماراتي في المباريات الأخيرة، مشددا على أن الأهلي لن يستطيع ضم اللاعب بسبب تمسك مسؤولي النادي الإماراتي باستمراره في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويرى شوبير أن الشحات قدم عروضا جيدة مع العين وهو ما ساهم في تمسك ناديه باستمراره، خاصة أنه بات من أبرز اللاعبين في الوقت الحالي بعد رحيل نجم الفريق عمر عبدالرحمن «عموري» إلى صفوف نادي الهلال السعودي. وفي الوقت نفسه أشار شوبير إلى اقتراب رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق المحترف في صفوف هدرسفيلد