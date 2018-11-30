أوكرانيا تلعب بالنار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

وضع رئيس أوكرانيا بلاده على شفا حرب مع روسيا، لأن التوترات حول خط الماء قد تم توجيهها الآن إلى حلف الناتو والأمم المتحدة.

روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية تحدث إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، وفي اجتماع في أعقاب مواجهة يوم الأحد للسفن الروسية والأوكرانية على ساحل كيرتش في منطقه كريمه، شددت على الحاجة الملحة إلى وقف فوري للتوترات في بحر آزوف والبحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا، وشددت على أهمية بذل جهود جادة لإيجاد حل سلمي للصراع بين البلدين.

وفي خضم تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا أعلنت كييف عن حكم عسكري بزيادة 30 يومًا ومع زيادة في الاستعداد العسكري. بعد الإعلان عن هذه القاعدة العسكرية أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه من هذه الخطوة.

واقترح مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني يوم الثلاثاء تطبيق حكم عسكري لمدة 60 يومًا في أعقاب صدام بين السفن الروسية والأوكرانية في مضيق كرتش. وفقا لتقرير لرويترز، قال وزير الدفاع الوطني والأمن القومي في أوكرانيا الكسندر تورتشينوف إن حقوق وحريات المواطنين الأوكرانيين قد تكون محدودة إذا تفاقمت التوترات خلال فترة الحكم العسكري.

دعم البرلمان الأوكراني تنفيذ حكم القانون العسكري لمدة 30 يومًا في مناطق مختارة من البلاد. صوت ما مجموعه 276 مشرعا لتمرير الحكم الذي من المقرر أن يمتد من 28 نوفمبر لمدة 30 يوما. بعد الإعلان عن هذه القاعدة العسكرية أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه من هذه الخطوة.

وفي هذا الصدد، حث الرئيس الروسي المستشار الألماني على ثني أوكرانيا عن أي إجراء غير مبرر. ويقال إن المستشار الألماني قد استعد للتفكيك بين روسيا وأوكرانيا. وقالت أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو إنه يحاول القضاء على التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

ضبطت روسيا ثلاثة سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وتجاهلت المطالب الغربية لتحرير السفن. وكانت موسكو قد اتهمت كييف بتدبير مؤامرة ضد صراعاتها في بحر آزوف مع حلفائها الغربيين. وبدأ النزاع في بحر آزوف يوم الأحد الماضي بعد أن إدعى الروس أن سفينتين أوكرانية تدخلان إلى مضيق كيرتش (مياههما الإقليمية) في سرعة عالية. ينفصل مضيق البحر الأسود هذا عن بحر آزوف في الشمال.

بعد هذه الأحداث، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في بروكسل: “ما رأيت يوم الاثنين هو قضية خطيرة للغاية”. لأن القوات العسكرية الروسية تستخدم القوة العسكرية بشكل واضح “. وأضاف “تسبب هذا الوضع في تصاعد التوتر، وهذا استمرار للنمط خلال السنوات القليلة الماضية التي تحكم المنطقة”. وردا على ذلك، دعا عواصم العديد من البلدان الأوروبية إلى إطلاق سراح السفن الأوكرانية جنبا إلى جنب مع خدمتهم.

كما زاد الناتو من وجوده العسكرى فى المنطقة ودعا الأمين العام للمنظمة إلى التدفق الحر للسفن الأوكرانية فى مضيق كريتش. قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هالي إن خلق عقبة في طريق السفن الأوكرانية في هذا المجال يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وقالت: قال الرئيس مرارًا وتكرارًا إنه يدعو إلى التواصل الطبيعي مع روسيا لكن هذا السلوك المتقيد بالقانون لا يسمح لنا بالتواصل مع موسكو. الفروق بين روسيا وأوكرانيا يعود إلى عام 2014. في ذلك العام، كانت أوكرانيا مسرحاً للتغييرات التي وصفتها كييف بالثورة ووصفها الروس بأنها انقلاب. وقدمت روسيا منتدى لإجراء استفتاء حول شبه جزيرة كريمه في أوكرانيا، وصوت سكان هذه المنطقة من أجل الاستقلال عن أوكرانيا ثم طلبوا الانضمام إلى روسيا. منذ ذلك الحين، فرضت الولايات المتحدة والغرب عقوبات اقتصادية على روسيا وموسكو والكيانات القانونية والقانونية العاملة في شبه جزيرة كريمه.