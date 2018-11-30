شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محلية البرلمان يطالب بوقف ترخيص التوك توك.. ويؤكد: قضى على الصنايعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتشار ظاهرة التوك توك بـ"المصيبة" خاصة أنه قضى على العديد من الوظائف، خاصة الفنيين بسبب استسهال العديد من الشباب العمل به، والانصراف عن الوظائف المهمة.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك ضرورة لتقنين وضع التوك توك أولاً، ولابد من وقف إعطاء التراخيص له، حتى يتم السيطرة على ظاهرة انصراف الشباب للعمل به، وترك وظائف تمثل دورًا مهمًا للمواطنين مثل الصنايعية والفنيين، مشيرًا إلى أن التوك توك أحدث حالة أزمة فى المرور، خاصة أنه ينتشر فى الأرياف والمناطق العشوائية، وبالتالى فإننا نؤيد قرار الحكومة بوقف تراخيصه مؤقتًا خلال الفترة الحالية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قال إن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال فى بعض المناطق التى تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على الـ"التوك توك" وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التى تحقق التنمية وتبنى الوطن، هذا فضلاً عن تأثير ظاهرة "التوك توك" على استقطاب أطفال للعمل فى هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظرًا لحداثة سنهم.