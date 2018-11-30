شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرة الصحة حول عدم تضمين بعض الحالات للعلاج على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حلوان تقدمها بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن عدم تضمين بعض العلاجات كجلسات الأكسجين لمرضى ضمور المخ، خصوصًا الأطفال، ضمن العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى.

وقالت النائبة، فى بيان لها منذ قليل، إن هذا يشكل عبئًا على الأسر غير القادرة، وهو ما يحرم عددًا من المصابين من تلقى مثل هذه العلاجات.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة قالت إن استعدادات للمرحلة الثانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية بدأ الإعداد لها منذ ما يقرب من شهر تقريبًا، موضحة أن هناك حملة طرق أبواب لحث المواطنين على المشاركة فى الحملة.