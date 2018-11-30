شكرا لقرائتكم خبر عن عميد الدراسات الإسلامية بالأزهر سابقًا يطالب بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع القليوبية الأسبق، إن هناك ضرورة بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى من البرلمان، لمواجهة الفتاوى الشاذة التى أصبحت تملأ الفضائيات من بعض الشيوخ وكان آخرها تحليل أكل الكلاب والقطط.

وقال عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع القليوبية الأسبق، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن قائمة الـ50 مفتيًا يبدو أنها لم تجدِ نفعًا، وأصبحنا فى حاجة ماسة إلى قانون شامل ينظم الفتاوى، بحيث لا نجد طبيب أسنان أو طبيب أطفال أو مهندس يتصدر الفتاوى.

وأشار إلى ضرورة أن يكون خروج الفتاوى من الأزهر الشريف فقط، وليس من شخصيات أخرى، ويتم تحديد معايير الشخصيات التى تصدر الفتاوى من أجل القضاء على الفوضى فى الفتاوى، ولا نجد من يحلل ويحرم وفقًا لأهوائه وليس وفقًا للشرع.