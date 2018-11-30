شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو غلاب: الحكومة وافقت على تخصيص أرض لبناء مدرسة فنية بملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح النائب عمرو غلاب، فى بيان له، أن قرار رئيس الوزراء رقم 2417 لسنة 2018 نص على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3600 متر مربع بقرية البراجيل التابعة للوحدة المحلية لقرية أبشادات بمركز ملوى بمحافظة المنيا، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة فنية مشتركة عليها.

ووفقا للبيان، يأتى قرار رئيس الوزراء استجابة للطلب الذى تقدم به النائب عمرو غلاب لمدير مركز ملوى عام 2017، وذكر فيه أن طلاب المدارس الفنية يعانون أشد المعاناة من بعد المسافة بين محل إقامتهم والمدارس التى يذهبون إليها يوميا، فضلا عن الأعباء المالية على أولياء الأمور، مطالبا بتخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة فنية صناعية مشتركة على أرض أملاك الدولة التابعة للوحدة المحلية لقرية أبشادات .

من ناحيته، أعرب عمرو غلاب عن سعادته لاستجابة رئيس الوزراء للطلب الذى تقدم به لتخفيف العبء على طلاب وأولياء الأمور دائرة ملوى، مؤكدا أنه بدأ التواصل الآن مع عدد من منظمات المجتمع المدني لبدء التنفيذ، متعهدا ببذل كل جهده لتقديم الخدمات التى يستحقها أهالى ملوى وتذليل المشكلات التى تواجههم.