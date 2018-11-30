لاريجاني يؤكد على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين طهران وموسكو

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني خلال لقائه رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الدوما الروسي لیونید سلوتسكي "تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين طهران وموسكو"، معلناً أنه "سيتم في القريب العاجل عقد اجتماع لبرلمانات دول ايران والصين وتركيا وروسيا وافغانستان وباكستان في طهران".
ولفت إلى أن "من محاور الاجتماع؛ قضايا الارهاب في المنطقة وسبل معالجتها والتعاون في مجال التصدي لزعزعة الامن بالمنطقة ومكافحة المخدرات والتعاون الاقتصادي".
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