لاريجاني يؤكد على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين طهران وموسكو

اكد رئيس ​مجلس الشورى​ الاسلامي ​علي لاريجاني​ خلال لقائه رئيس لجنة الامن القومي في ​مجلس الدوما الروسي​ لیونید سلوتسكي "تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين ​طهران​ و​موسكو​"، معلناً أنه "سيتم في القريب العاجل عقد اجتماع لبرلمانات دول ​ايران​ و​الصين​ و​تركيا​ و​روسيا​ و​افغانستان​ و​باكستان​ في طهران".

ولفت إلى أن "من محاور الاجتماع؛ قضايا ​الارهاب​ في المنطقة وسبل معالجتها والتعاون في مجال التصدي لزعزعة الامن بالمنطقة و​مكافحة المخدرات​ والتعاون الاقتصادي".