بيلوسي: الديمقراطيون سيحاربون لتوفير الحماية للمحقق مولر

أعلنت زعيمة الديمقراطيين في ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ أنه "إذا رفض رئيس مجلس النواب ​بول ريان​ تبني مشروع قانون لحماية المحقق بشأن التدخل الروسي في الإنتخابات الرئاسية ​روبرت مولر​ فسيحارب الديمقراطيون لتوفير الحماية". وكان المحامي السابق للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مايكل كوهين، قد أقر بالذنب على خلفية تقديمه إفادة كاذبة أمام مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع بشأن اتصالاته مع ​روسيا​ أثناء حملة ترامب الإنتخابية، فيما لفتت تقارير إلى أنه أطلع المحقق مولر على تفاصيل بشأن المصالح التجارية لترامب مع السلطات الروسية.

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