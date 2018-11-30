مسؤول يمني: الجنوب سيتحرر ولا زلنا نمارس أعلى درجات ضبط النفس

أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في ​اليمن​ مهدي المشاط، خلال كلمة لمناسبة ​عيد الإستقلال​ اليمني، أنه "لا يوجد في الوقت الحالي أي ممثل للجمهورية اليمنية لدى لأمم المتحدة وكل ما هو موجود هناك باسم اليمن ليس لا يمثل اليمن على الإطلاق"، مشيراً إلى "أننا نلتزم بدرجات عالية من ضبط النفس احتراما لكافة الجهود والمساعي".

وجدد المشاط دعوته "لحق دماء اليمنيين والمصالحة الأخوية على قاعدة الاحترام المتبادل"، مشددا على "أهمية العمل الجاد على إيجاد إطار واضح يعتمد على اسس منطقية لمشاورات ​السويد​".

ولفت إلى انه "يجب على كافة الأحرار من سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين وإعلاميين زيارة اليمن للوقوف على وضع الشعب اليمني"، داعيا "حكومات وشعوب العالم إلى التضامن مع مظلومية شعبنا وإدانة دول العدوان على بلادنا".

واعتبر المشاط أنه "من المفارقات المستفزة في هذا اليوم بالذات أن نرى المحتل نفسه يعود عبر أدواته من جديد، ونرى الباسمة عدن وهي حزينة في يوم عيدها وبهجتها، وتعيش تحت وطأة الاحتلال الأجنبي في يوم حريتها واستقلالها"، مشيرا إلى أن "​الجنوب​ سيتحرر".