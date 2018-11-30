مسؤول بريطاني: ماي مستعدة للقاء ولي العهد السعودي في قمة العشرين

ذكرت قناة "العربية" نقلا عن مسؤول بريطاني إعلانه أن "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مستعدة للقاء ولي العهد السعودي محمد ين سلمان على هامش قمة العشرين في الأرجنتين".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن أنه سيلتقي ولي العهد السعودي في بيونس آيرس"، فيما لفت البيض الأبيض إلى أنه "ليس على جدول لقاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
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