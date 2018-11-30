مسؤول بريطاني: ماي مستعدة للقاء ولي العهد السعودي في قمة العشرين

ذكرت قناة "العربية" نقلا عن مسؤول بريطاني إعلانه أن "رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ مستعدة للقاء ولي العهد السعودي محمد ين سلمان على هامش ​قمة العشرين​ في ​الأرجنتين​".

وكان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ قد أعلن أنه سيلتقي ولي العهد السعودي في بيونس آيرس"، فيما لفت البيض الأبيض إلى أنه "ليس على جدول لقاءات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أي لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".