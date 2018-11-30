النشرة: الغارات مستمرة على محيط منطقة الكسوة في جنوب دمشق

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن الغارات مستمرة على محيط منطقة الكسوة في جنوب دمشق ولا يزال يسمع اصوات القصف والمضادات الارضية في محيط المنطقة وجنوب دمشق ويسمع صداها في ​مدينة دمشق​.

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