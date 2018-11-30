أعلن نائب رئيس هيئة حرس الحدود الأوكرانية فاسيلي سيرفاتيوك أنه "سيكون بإمكان المواطنين الأوكرانيين فقط عبور الحدود مع القرم، بشرط مراعاة القانون، كما تعير هيئة حرس الحدود اهتماما بالغا للمواطنين المدرجين على فئة الخطر، وتشدد الإجراءات على تفتيش وسائل النقل".
ولفت إلى أنه "لا يمكن عبور الخط الفاصل في منطقة النزاع بدونباس شرق البلاد، وكذلك الحدود الإدارية مع جمهورية القرم المحتلة مؤقتا إلا بالوثائق الأوكرانية".
وأعلنت السلطات الأوكرانية تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود وحماية المواقع العسكرية ومستودعات السلاح في إطار الأحكام العرفية التي تم فرضها اعتبارا من 26 تشرين الثاني الحالي لمدة 30 يوما.
وسبق للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أن أعلن عن فرض قيود على المواطنين الروس الموجودين على الأراضي الأوكرانية.
شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود الأوكراني: سنسمح للأوكرانيين فقط بعبور الحدود مع القرم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .