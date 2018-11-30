مسلحون مجهولون يطلقون النار على قوات الأمن التونسية بالقصرين

أعلنت ​وزارة الداخلية التونسية​ عن "تعرض عناصر من قوات الأمن ل​إطلاق نار​ من مسلحين مجهولين في القصرين غربي تونس". ولفتت وسائل إعلام تونسية إلى أنه"لا وجود لإصابات في صفوف الأمنيين في العملية التي استهدف دورية أمنية في القصرين"، مشيرة إلى أن "عدد المسلحين الذين نفذوا الهجوم 3 عناصر وكانوا على متن دراجتين ناريتين"، مؤكدة "إصابة مواطن على مستوى الوجه وتمّ نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين".

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